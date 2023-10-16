В России появился «кастомный» iPhone 15, покрытый бриллиантами

В России появился «кастомный» iPhone 15, покрытый бриллиантамиВ стиле итальянских ювелиров
Российская компания Caviar, создающая эксклюзивные модификации флагманских гаджетов представила iPhone 15 инкрустированный бриллиантами
Компания Caviar, известная своими роскошными смартфонами, представила новую коллекцию золотых iPhone 15 Pro. В этой линейке есть семь разных дизайнов, и самые доступные модели начинаются от цены 3,2 миллиона рублей.
Самая бюджетная версия в этой коллекции — iPhone Essence, с корпусом из 18-каратного золота и декоративным узором, вдохновлённым римским ювелирным искусством. Даже логотип Apple на задней панели изготовлен из 18-каратного золота. Эти золотые драгоценные смартфоны весят от 180 до 220 грамм в зависимости от версии.
Самый роскошный представитель коллекции — iPhone Majesty, который сделан из 18-каратного золота и украшен 107 бриллиантами. Его корпус украшен изящными узорами, вдохновлёнными восточным искусством и барокко. Логотип Apple также выполнен из 18-каратного золота и инкрустирован 39 бриллиантами.
Общая масса золота в смартфонах этой коллекции, как в iPhone Essence, составляет от 180 до 220 грамм в моделях Pro и Pro Max. Цена на эти роскошные устройства варьируется от 4,58 до 5,31 миллиона рублей, в зависимости от выбранной конфигурации. Вы можете выбрать как iPhone 14 Pro и Pro Max, так и iPhone 15 Pro и Pro Max с разной памятью, начиная от 128 ГБ до 1 ТБ.