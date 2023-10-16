В России появился «кастомный» iPhone 15, покрытый бриллиантами

Компания Caviar, известная своими роскошными смартфонами, представила новую коллекцию золотых iPhone 15 Pro. В этой линейке есть семь разных дизайнов, и самые доступные модели начинаются от цены 3,2 миллиона рублей.

Самая бюджетная версия в этой коллекции — iPhone Essence, с корпусом из 18-каратного золота и декоративным узором, вдохновлённым римским ювелирным искусством. Даже логотип Apple на задней панели изготовлен из 18-каратного золота. Эти золотые драгоценные смартфоны весят от 180 до 220 грамм в зависимости от версии.

Самый роскошный представитель коллекции — iPhone Majesty, который сделан из 18-каратного золота и украшен 107 бриллиантами. Его корпус украшен изящными узорами, вдохновлёнными восточным искусством и барокко. Логотип Apple также выполнен из 18-каратного золота и инкрустирован 39 бриллиантами.

Общая масса золота в смартфонах этой коллекции, как в iPhone Essence, составляет от 180 до 220 грамм в моделях Pro и Pro Max. Цена на эти роскошные устройства варьируется от 4,58 до 5,31 миллиона рублей, в зависимости от выбранной конфигурации. Вы можете выбрать как iPhone 14 Pro и Pro Max, так и iPhone 15 Pro и Pro Max с разной памятью, начиная от 128 ГБ до 1 ТБ.