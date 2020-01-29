В России появился конкурент Яндекс.Станции

Как уже было сказано ранее, в Капсуле установлена Маруся, тестирование которой, по словам самой компании, началась летом прошлого года. Ассистента же представили практически сразу же вслед за Алисой от Яндекса и Олегом, разработанным Тинькофф Банком. Мощность динамиков колонки составляет в общей сложности 30 Вт, 25 из которых приходятся на низкочастотный динамик диаметром 76 мм, а 5 Вт остались для высокочастотного. динамика. Само собой в устройстве есть поддержка Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi и NFC.