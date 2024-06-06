В России появился новый домен для сайтов

На Петербургском международном экономическом форуме-2024 объявили о запуске новой доменной зоны: спб.рф. Это означает, что теперь компании и люди могут регистрировать собственные сайты с этим доменным именем. Первые домены уже были вручены городу и фонду «Росконгресс», ими стали: город.спб.рф и форум.спб.рф.

Это уже вторая российская региональная зона с написанием на русском языке, первой была доменная зона для Москвы. За регистрацию доменов в этой зоне отвечает Ru-Center, а за техническую сторону запуска — Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета (FAITID). Важно отметить, что это долгожданное событие, которое открывает новые возможности для локального бизнеса и предпринимателей в Санкт-Петербурге.