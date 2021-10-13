В России появился новый метод мошенничества с опросами о вакцинации

Заключается он в том, что россиян просят пройти якобы опрос, связанный с вакцинацией от коронавирусной инфекции. В ходе него мошенники побуждают своих жертв воспользоваться клавишами на телефоне. После нажатия на одну из них телефон блокируется, а в это время у злоумышленников появляется к нему доступ.

“Это зависит от модели телефона, некоторые модели на базе Android можно заблокировать. Современные системы телефона достаточно сложны, поэтому они обладают органически, по своему строению, большим количеством так называемых "дыр", то есть уязвимостей, которые хитрые мошенники могут использовать”, — предупредил Лебедев.

Программист порекомендовал не делать того, чего требуют злоумышленники во время телефонного разговора, а лучше и вовсе спросить вызов.