В России появился онлайн-сервис подбора имён детям

Федеральная налоговая служба России представила интерактивный онлайн-сервис для выбора имени для вашего ребёнка. Этот сервис использует популярные имена из базы данных государственного портала ЗАГС. Он учитывает различные факторы, такие как пол, популярность, длина имени, и даже сочетания имени и отчества.

Сервис также позволяет случайным образом генерировать имя, учитывая региональные и национальные особенности. На портале ЕГР ЗАГС вы найдёте полный список имён, зарегистрированных в России с 1926 года, от самых популярных до самых редких. Вы можете отсортировать имена по вашим предпочтениям и добавить их в список «избранных» для будущего использования.

Важно отметить, что в настоящее время сервис «Имена» может временно работать с задержками или ошибками из-за мер безопасности, принятых для защиты от возможных хакерских атак.