В России появился первый модуль автоматического управления промышленным оборудованием

Учёные из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали микрокомпьютер, который управляет электронными системами. Он использует международный стандарт SMARC v1.1. Этот микрокомпьютер создан из доступных российских компонентов и имеет характеристики мировых лидеров в этой области, но при этом стоит дешевле. Этот шаг помогает стране достичь технологической независимости.

Такие системные модули, также известные как системы-на-модуле, это мини-компьютеры, включающие процессор, память и различные интерфейсы. Они широко используются в автоматизации. Множество компаний делает такие модули по отраслевым стандартам. Стандартизация помогает снизить стоимость их производства и позволяет легко обновлять компоненты.

Ситуация на мировом рынке ограничивает доступ к иностранным продуктам, включая системные модули. Чтобы решить эту проблему, учёные разработали свой модуль из доступных компонентов. Это снижает затраты и способствует развитию отечественной технологии. Производство этих модулей налажено в России.

Эта разработка — часть усилий СПб ФИЦ РАН по достижению технологической независимости в промышленной автоматизации. Это помогает России создать собственные технологии и продукты. Исследование поддержано Минобрнауки России.