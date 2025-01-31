В России появился первый патруль на электросамокатах

Использование электросамокатов должно повысить эффективность работы сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), особенно в местах с плотным движением и узкими улицами, где использование автомобилей ограничено. В ближайшие месяцы проект будет тестироваться, после чего подведут первые итоги.

Перед выходом на маршруты все полицейские проходят дополнительное обучение. Оно включает в себя изучение правил дорожного движения, касающихся средств индивидуальной мобильности, а также курс безопасного вождения электросамокатов.

Возможность использования электросамокатов в правоохранительной практике обсуждалась с лета 2024 года, когда МТС Юрент представил прототип транспорта для полиции. «Сириус» стал первым регионом, где началась практическая реализация идеи. Если эксперимент окажется успешным, опыт могут распространить на другие города.

Кроме того, в декабре 2024 года в «Сириусе» была запущена первая в России система автоматического выявления нарушений правил езды на электросамокатах с помощью искусственного интеллекта. Она фиксирует опасное поведение пользователей и передает данные в сервис. Это нововведение также поможет повысить безопасность на дорогах и общественных пространствах.