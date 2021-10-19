В России появился первый в мире электросноуборд

Электросноуборд — разработка российского проекта — ELIQ. Это доска с гусеницей, приводимая в действие мощным электромотором, который вместе с инвертором взят от электромотоцикла DWX250. Аппарат реагирует на все движения водителя, имеет прямой ход, а повороты можно осуществлять наклонами тела.

Особенностью новинки является электроустановка компании «Лаборатория E-MAX». Раму изготовил сибирский завод «Сибмастер». Скорость сноуборда составляет 65 км/ч, по твёрдому снегу машина разгоняется за 6 секунд.

На сноуборде установлена литиевая батарея, которая заряжается за два часа. Ёмкости батареи хватает на 2-3 часа активной езды, или на 20-30 км, вес аппарата — 70 кг.

Основатель и главный инвестор проекта ELIQ Алексей Коршунов в интервью порталу Rusbase рассказал, что сначала планирует выпустить несколько сотен аппаратов. С 2022 года будет выпущено порядка 1-2 тысяч моделей. Стоимость сноуборда составит 390 тысяч рублей.