В России появилось роботизированное производство медицинских имплантов

Учёные из ИТМО создали робота, который поможет обрабатывать и маркировать медицинские изделия различных форм и размеров. Этот роботный комплекс значительно более эффективен, чем существующие аналоги. Он может придавать имплантатам антибактериальные и биосовместимые свойства, а также добавлять маркировку. Использование этой технологии просто: достаточно загрузить 3D-модель имплантата в специальную программу, задать путь обработки и выбрать режим.

Существующие методы обработки медицинских изделий требуют больших затрат на материалы и могут ухудшать одни свойства при улучшении других. Разработка ИТМО позволяет получать медицинские изделия сразу с необходимыми свойствами. Эта роботизированная система включает в себя лазерную установку, робота-манипулятора с шестью осями и программное обеспечение. Она использует компьютерное зрение для адаптации к точной геометрии изделия и может выполнять четыре основные задачи: придавать антибактериальные свойства, управлять шероховатостью поверхности, наносить цветную маркировку и удаление остаточных частиц.

Робот может снабжать медицинские изделия антибактериальными свойствами с помощью оксидного слоя титана, который активируется ультрафиолетовым излучением. Это помогает предотвратить инфекции. Биосовместимость достигается за счёт особой геометрии поверхности. Робот также может улучшать шероховатость поверхности, чтобы избежать миграции мельчайших фрагментов имплантата. И, наконец, он может добавлять цветную маркировку без использования краски или других материалов. Этот роботный комплекс протестирован как на клетках, так и на живых организмах и наиболее полезен для производителей индивидуальных титановых имплантатов, таких как черепные имплантаты, челюстные мембраны и коленные чашечки.