В России появился самый мощный квантовый компьютер

Российские учёные продемонстрировали на Форуме будущих технологий новый квантовый компьютер с 16 кубитами. Этот компьютер является самым мощным в стране и был использован для моделирования молекулы с помощью облачной платформы.

На данный момент квантовые компьютеры с 16 кубитами существуют на различных платформах, но наибольшую вычислительную мощность демонстрирует ионный процессор. В ближайшие годы планируется увеличить количество кубитов в отечественных компьютерах до 50-100.

Этот проект был осуществлён командой учёных из Российского квантового центра и физического института им. И. П. Лебедева РАН при сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». Развитие квантовых вычислений является одним из приоритетов в рамках дорожной карты, начатой в 2019 году.

В настоящее время в мире существуют квантовые компьютеры на ионах, способные вместить до 32 кубитов.