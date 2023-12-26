В России появился сервис аренды серверов для физлиц

В России появился сервис аренды серверов для физлицНа базе ресурсов крупного провайдера для бизнеса
Крупный российский провайдер облачных сервисов начал продавать услуги частным лицам
Облачный провайдер Selectel внедрил новый сервис под брендом Vscale, предназначенный для предоставления облачных услуг малому бизнесу и частным лицам. Selectel позиционирует Vscale как аналог немецкого провайдера Hetzner, который покинул рынок. Однако эксперты предупреждают, что в условиях конкуренции с другими игроками на рынке облачных услуг добиться успеха новому бренду будет сложно.
Vscale предлагает аренду выделенных и виртуальных серверов для пользователей с менее сложными потребностями в настройках и техподдержке. Этот сервис рассчитан на целевую аудиторию, которая не требует высокого уровня поддержки и настроек, и он предоставляет более доступные цены за счёт ограниченного функционала. Техническая поддержка включает в себя Telegram-бота и открытое сообщество пользователей.
Selectel выпускает новый сервис, учитывая уход зарубежных конкурентов, таких как Hetzner, из России. В условиях динамичного роста рынка облачных услуг, новый бренд может привлечь пользователей, нуждающихся в почасовой оплате за аренду серверов, и обеспечить им гибкие варианты конфигурации.