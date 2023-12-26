В России появился сервис аренды серверов для физлиц

Облачный провайдер Selectel внедрил новый сервис под брендом Vscale, предназначенный для предоставления облачных услуг малому бизнесу и частным лицам. Selectel позиционирует Vscale как аналог немецкого провайдера Hetzner, который покинул рынок. Однако эксперты предупреждают, что в условиях конкуренции с другими игроками на рынке облачных услуг добиться успеха новому бренду будет сложно.

Vscale предлагает аренду выделенных и виртуальных серверов для пользователей с менее сложными потребностями в настройках и техподдержке. Этот сервис рассчитан на целевую аудиторию, которая не требует высокого уровня поддержки и настроек, и он предоставляет более доступные цены за счёт ограниченного функционала. Техническая поддержка включает в себя Telegram-бота и открытое сообщество пользователей.

Selectel выпускает новый сервис, учитывая уход зарубежных конкурентов, таких как Hetzner, из России. В условиях динамичного роста рынка облачных услуг, новый бренд может привлечь пользователей, нуждающихся в почасовой оплате за аренду серверов, и обеспечить им гибкие варианты конфигурации.