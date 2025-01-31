В России появился сервис интернет-консультаций с ветеринарами

На первом этапе Vetsy получил 20 млн рублей, что позволило создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) и протестировать спрос. В дальнейшем, благодаря дополнительным инвестициям в 100 млн рублей, платформа расширила маркетинговую стратегию и начала масштабирование. Основатели сервиса, Александр Щербина и Николай Воронов, уверены, что цифровые технологии способны изменить рынок ветеринарии, сделав его более удобным и доступным.

Платформа предлагает два ключевых направления: подписку с круглосуточным доступом к консультациям ветеринаров в чате и агрегатор специалистов, где владельцы животных могут выбирать врачей по опыту и отзывам. Кроме того, теперь в сервисе доступна запись на офлайн-прием и вызов ветеринара на дом. За первый год работы Vetsy уже воспользовались более 50 000 человек.

Проект также делает акцент на социальной ответственности: ветеринары-волонтеры могут оказывать бесплатные консультации приютам и благотворительным организациям. В их профилях появляется специальная отметка, а в поисковой выдаче они занимают более высокие позиции.

В 2025 году Vetsy планирует расширить список услуг, внедрить искусственный интеллект и разработать CRM-систему для ветеринарных клиник.