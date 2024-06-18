В России появился томографический центр исследований животных

В Новосибирском государственном университете (НГУ) открылся центр для проведения научных исследований на животных с использованием томографа. Доцент Владимир Каныгин сообщил, что это первый такой центр за пределами Москвы и Петербурга. Центр предназначен для доклинических исследований на крупных млекопитающих, что важно для развития лучевой терапии, в частности, бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Необходимость создания этого центра возникла несколько лет назад, когда российские учёные начали изучать эффективность БНЗТ для лечения рака. Проведение таких исследований в обычных клинических центрах запрещено, поэтому создание специализированного центра в НГУ стало важным шагом. Томограф, приобретённый при поддержке университета, позволяет точно определить, действует ли терапия и где расположены новообразования у исследуемых животных.

Центр включает не только помещение с томографом, но и комнаты для введения животных в наркоз и аппаратную для наблюдения за процессом МРТ. Бор-нейтронозахватная терапия позволяет избирательно уничтожать раковые клетки, накопившие изотоп бора, путём облучения нейтронами. Планируется, что с 2025 года на базе онкоцентра им. Н. Блохина начнутся клинические испытания этого метода, который может помочь до 2 миллионов онкобольных ежегодно.