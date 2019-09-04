В России появится альтернатива сим-карте

Сообщается, что данное поручение было дано вице-премьером Максимом Акимовым и основано оно на докладе, которое было предоставлено Институтом исследований интернета. В нем, в числе прочего, отмечалось, что использование eSIM в том виде, в каком оно существует на данный момент, может привести к угрозе безопасности связи. Из-за этого производителей устройств с поддержкой eSIM обязали размещать серверы, на которых будут храниться профили абонентов, в России.

Напомним, что российский мобильный оператор Tele2 начал продажу eSIM еще в конце апреля, несмотря на формальный запрет со стороны властей. Но, как и ожидалось, в крайне короткие сроки раздача электронных сим-карт прекратилась.