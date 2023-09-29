В России появится аналог международного шахматного сайта chess.com

В марте 2024 года в России появится онлайн-платформа Chess.ru, которая станет альтернативой заблокированному Роскомнадзором международному шахматному порталу Chess.com.

Акционерное общество «Chess.ru» недавно приобрело домен Chess.ru за 2,7 миллиона рублей. Создатели проекта объявили, что платформа для игры в шахматы будет доступна как мобильное приложение для устройств на iOS и Android.

Более миллиона русскоязычных шахматистов составляют аудиторию Chess.ru. Основатель Chess.ru, Павел Осипов, отметил, что новое приложение не только предоставит возможность играть онлайн, но и станет обучающей платформой для улучшения навыков в шахматах. Осипов также сообщил, что на Chess.ru будут доступны функции для борьбы с мошенничеством, что позволит привлекать профессиональных игроков и организовывать официальные соревнования. Сайт находится в стадии разработки, и планируется внедрение различных функций, включая возможность верификации игроков, игры по запросу и многое другое.