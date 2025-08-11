В России появится «белый список» сайтов с гарантированным доступом при ограничениях мобильного интернета

Инициатива Минцифры предусматривает использование технологии DPI для фильтрации трафика и капчи для подтверждения, что пользователь — человек.

В список войдут ключевые сервисы — маркетплейсы, службы такси, доставки и др. Также будут работать сети M2M, а иностранные SIM-карты окажутся заблокированы в первые пять часов после въезда в страну, чтобы предотвратить использование дронов с удаленным управлением.

Операторы связи уже протестировали свои решения для такой схемы работы. Вымпелком и МегаФон поддержали проект, МТС комментариев не дала.

Эксперты отмечают, что подход может отсечь до 99% нежелательного трафика, но предупреждают о рисках — от перегрузки разрешенных сервисов до ошибок в списках, а также о возможности обхода капчи.

Запуск системы планируется после согласования с профильными ведомствами.