В России появится центр по техническому обслуживанию импортных самолётов

17:14, 08 ноября 2022
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В России появится центр по техническому обслуживанию импортных самолётовДолжен быть создан центр компетенций по конструкторскому сопровождению
Корпоративное издание «Мой Аэрофлот» сообщило, что группа «Аэрофлот» создаст центр компетенций по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолётов зарубежного производства — Airbus и Boeing.
Такая инициатива — необходимость на фоне западных санкций и потери обслуживания российского авиапарка Airbus и Boeing. Это касается как флота компании «Аэрофлот», так и «Победы» и «России», также входящих в группу.
По словам технического директора «Аэрофлота» Алексея Михалика, необходимо развивать собственные компетенции для разработки конструкторских решений, чтобы поддерживать лётную годность авиапарка.
Директор центра компетенций пока не назначен.