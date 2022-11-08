В России появится центр по техническому обслуживанию импортных самолётов

Такая инициатива — необходимость на фоне западных санкций и потери обслуживания российского авиапарка Airbus и Boeing. Это касается как флота компании «Аэрофлот», так и «Победы» и «России», также входящих в группу.

По словам технического директора «Аэрофлота» Алексея Михалика, необходимо развивать собственные компетенции для разработки конструкторских решений, чтобы поддерживать лётную годность авиапарка.

Директор центра компетенций пока не назначен.