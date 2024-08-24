В России появится центр разработки ИИ для автопрома

Томский государственный университет (ТГУ), совместно с крупнейшим машиностроительным холдингом «АВТОТОР» планируют открыть Центр искусственного интеллекта (ИИ), который будет заниматься разработками для автомобильной и автомобилестроительной отраслей. Этот центр станет важным звеном в комплексной автоматизации и цифровизации производств, а также в подготовке специалистов для отрасли, сообщили в пресс-службе университета.

Центр ИИ сосредоточится на исследованиях и создании прикладных систем, от проектирования алгоритмов до разработки программного обеспечения для автомобильной промышленности. В числе обсуждаемых проектов — создание ИИ-помощника для работы в автосборочных цехах. Михаил Головатов, начальник управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ, рассказал, что университет и «АВТОТОР» договорились о совместной работе над этими проектами и будут развивать Центр ИИ в сотрудничестве с партнёрами.

Учёные ТГУ также представили делегации «АВТОТОР» и его главе Владимиру Чаплей несколько цифровых решений, включая систему предиктивной аналитики для прогнозирования отказов оборудования и комплексную систему бесшовной навигации. Партнёры ТГУ, такие как МТС и Rubius, предложили использовать технологии виртуальной реальности и сети 5G на производственных площадках. Кроме того, представители «АВТОТОР» проявили интерес к инновациям, таким как биоцидные наночастицы и материалы для безопасного хранения водорода, которые могут быть внедрены на предприятиях холдинга.