В России появится чат-бот для подбора турпутёвок

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о разработке онлайн-биржи для подбора туристических путёвок. Государство планирует совместно с бизнесом создать механизм сбора данных в туризме, включающий информацию о ценах на гостиничные номера и транспортные билеты. Этот проект предполагает использование искусственного интеллекта для создания доступного сервиса, который сможет учитывать тысячи нюансов и подстроиться под потребности каждого туриста.

Чернышенко подчеркнул, что на онлайн-бирже будет отображаться динамика цен. Для этого государство предоставит доступ к обезличенным данным, которыми владеют различные ведомства и государственные компании. Вице-премьер выразил уверенность, что именно искусственный интеллект способен создать такой сервис, который будет доступен всем россиянам. По его словам, предоставление подобных услуг только владельцам платиновых карт в некоторых сервисах уже устарело.

Этот анонс вызвал интерес и обсуждения на ПМЭФ. Создание онлайн-биржи для подбора туристических путёвок обещает упростить процесс выбора и бронирования путешествий. Благодаря использованию искусственного интеллекта и обширной базы данных, где будут учтены множество факторов, каждый сможет найти индивидуально подходящий тур. Государство выступает инициатором этой инициативы, сотрудничая с частным сектором для достижения общей цели — обеспечить доступность и удобство в путешествиях для всех россиян.