В России появится единый сервис, объединяющий все транспортные услуги

На портале можно будет построить маршрут по стране, оплатить билет, при этом с учётом всех особенностей предоставляемых в регионах скидок. Сообщается, что это будет единый сервис, объединяющий все транспортные услуги.

С помощью мобильного приложения «Российского транспорта» можно будет выбрать перевозчика по представленному рейтингу. Пассажиры смогут выбрать лучшего.

Как отмечается, вся научно-исследовательская работа над мобильным приложением сервиса завершена, на текущий момент тестируют отдельные части системы.