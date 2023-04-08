В России появится единый сервис, объединяющий все транспортные услуги

00:36, 08 апреля 2023
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В России появится единый сервис, объединяющий все транспортные услугиНазывается «Российский транспорт»
В России создадут единый портал услуг на транспорте под названием «Российский транспорт».
Фото: Wallhere.com
На портале можно будет построить маршрут по стране, оплатить билет, при этом с учётом всех особенностей предоставляемых в регионах скидок. Сообщается, что это будет единый сервис, объединяющий все транспортные услуги.
С помощью мобильного приложения «Российского транспорта» можно будет выбрать перевозчика по представленному рейтингу. Пассажиры смогут выбрать лучшего.
Как отмечается, вся научно-исследовательская работа над мобильным приложением сервиса завершена, на текущий момент тестируют отдельные части системы.