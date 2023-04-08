Наука и технологии
00:36, 08 апреля 2023
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В России появится единый сервис, объединяющий все транспортные услуги

Называется «Российский транспорт»

В России создадут единый портал услуг на транспорте под названием «Российский транспорт».

В России появится единый сервис, объединяющий все транспортные услуги

Фото: Wallhere.com

На портале можно будет построить маршрут по стране, оплатить билет, при этом с учётом всех особенностей предоставляемых в регионах скидок. Сообщается, что это будет единый сервис, объединяющий все транспортные услуги.

С помощью мобильного приложения «Российского транспорта» можно будет выбрать перевозчика по представленному рейтингу. Пассажиры смогут выбрать лучшего.

Как отмечается, вся научно-исследовательская работа над мобильным приложением сервиса завершена, на текущий момент тестируют отдельные части системы.

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