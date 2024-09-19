В России появится единый стандарт QR-кодов к середине октября

Национальная система платёжных карт (НСПК) собирается к середине октября завершить внедрение универсального QR-кода. Эта новинка поможет стандартизировать оплату по QR-коду во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). С его помощью 206 банков-участников и 4,7 миллиона торговых точек смогут принимать платежи, а в будущем — и цифровые рубли.

Универсальный QR-код также поддерживает платежи через различные Pay-сервисы и рассрочки. Это означает, что пользователи сохранят доступ ко всем своим любимым способам оплаты, включая кэшбэки и привилегии от банков и СБП. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что такая система минимизирует затраты для банков и улучшает клиентский опыт, делая его более удобным.

На данный момент код уже тестируют 22 банка и 86 тысяч торговых точек, включая такие организации, как ВТБ, Совкомбанк и Озон банк. НСПК запустила пилот по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Теперь торговые предприятия могут показывать QR-код на экране терминала или распечатывать его, а покупатели смогут выбирать удобный способ оплаты — через Систему быстрых платежей, Pay-сервис или сервис рассрочки. Важно, что по плану Центробанка, обязательный приём цифровых рублей начнётся с 2025 года, и оплата будет проходить именно через этот универсальный QR-код, что исключит дополнительные затраты для банков.