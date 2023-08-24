В России появится электронная база всех известных на сегодня данных о микроорганизмах

Институт цитологии и генетики СО РАН работает над созданием информационной платформы, которая соберёт информацию о микроорганизмах из научных статей и патентов. Эта система поможет ускорить исследования в области микробиологии и селекции. Согласно Николаю Колчанову, научному руководителю Института, огромное количество информации о микроорганизмах разбросано по миллионам научных статей, баз данных и патентам, что делает её недоступной для подробного анализа. Платформа, которую они разрабатывают, будет автоматически извлекать знания о структуре и функциях микроорганизмов из этих источников.

Система включает 20 программных модулей для различных задач и может создавать собственную базу знаний на основе обработанных данных. Эта база будет полезна для исследователей, занимающихся созданием микроорганизмов с определёнными характеристиками. Основная цель — предоставить доступ к этим огромным ресурсам всем, особенно в индустрии микробиологии, чтобы каждый мог находить нужную информацию.

Платформа планируется для тестирования к июню 2024 года и может стать важным дополнением к национальной базе генетической информации, которая создаётся в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» в соответствии с указом президента РФ.