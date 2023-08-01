В России появится электронный бариста

Исследователи из Сибирского федерального университета и Университета ИТМО работают над созданием электронной системы оценки качества кофе.

По словам одного из разработчиков, заведующего лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ Ивана Тимофеенко, электронный бариста будет обучен на базе данных из 400 приборных измерений и оценок дегустаторов по тем же образцам. Система сможет предсказывать вкус кофе без участия человека, подчеркнул исследователь. Он отметил, что параметры базы данных будут расширены.

Разработкой уже заинтересовались представители российской кофейной индустрии. По мнению Тимофеенко, она пригодится как поставщикам сырья — для объективного контроля, импортируемого кофе, так и кофейням и владельцам сети кофемашин — для оценки качества продукта.