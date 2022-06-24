В России появится ещё один аналог Яндекс.Такси и Uber

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В России появится ещё один аналог Яндекс.Такси и UberКоторый попытается занять место ушедшего из страны Gett
Уже совсем скоро, 1 июля, в России начнёт свою работу новый агрегатор такси — СвифтДрайв.
Представители сервиса заявили, что в их планах завоевать около 12-15% российского рынка. При этом на данный момент проект уже получил инвестиций на более 30 млн рублей.
Сообщается, что новый игрок намерен занять нишу ушедшего из России сервиса Gett. При этом в начале своего пути СвифтДрайв займётся построением сотрудничества с корпоративным сегментом, а уже после этого выйти на рынок B2C, то есть предоставления услуг обычным клиентам.
Напомним, что Gett окончательно ушёл из России относительно недавно — 31 мая. При этом ряд экспертов склонна полагать, что российский рынок приносил компании около 14% годовой выручки.