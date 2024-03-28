В России появится ещё один маршрут беспилотных грузовиков

Министерство транспорта России будет исследовать, как можно расширить эксперимент с беспилотными грузовиками на дорогах М-12 и М-4. В этом году также выделят дополнительные средства на развитие инфраструктуры для автоматизированных транспортных средств на трассе М-11. Министерству транспорта и Министерству финансов предстоит представить отчёт о результатах до конца мая.

Первые беспилотные грузовики марки «КАМАЗ» начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Петербург в июне 2023 года. Этот проект стартовал во время Петербургского международного экономического форума.