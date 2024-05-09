В России появится федеральная сеть интернета вещей к 2026 году

В 2026 году запустят сеть LTE для интернета вещей, которая будет использоваться для передачи данных с умных счётчиков и датчиков. Минцифра планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц для этого проекта. Изначально этот диапазон предполагалось использовать для связи чиновников и силовиков, но проект так и не был реализован.

Планируется использовать сеть LTE-450 для работы умных счётчиков и датчиков на базе «Ростелекома». Это должно произойти в рамках нацпроекта «Экономика данных». По словам представителя Минцифры, сеть LTE-450 обладает большим охватом и низкой пропускной способностью, что делает её эффективной для использования с умными приборами учёта.

Несмотря на планы Минцифры, эксперты считают, что коммерческий потенциал сети LTE-450 для интернета вещей минимален. Сеть в основном нужна «Ростелекому» для получения государственных средств, а использовать её вряд ли будут многие.