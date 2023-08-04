В России появится генетическая лаборатория

Новосибирский университет, Институт цитологии и генетики СО РАН и компания «Эфко» объединяются для создания биотехнологической лаборатории, где учёные будут работать над генетическими исследованиями. Это сотрудничество поможет применить научные открытия в производстве еды и сельском хозяйстве.

На интенсиве «Архипелаг-2023» было подписано соглашение между университетом, институтом и компанией о создании этой лаборатории. Основная идея — объединить учёных и индустриального партнёра для разработки новых методов и материалов на основе генетических исследований и применить их на практике.

Создание этой лаборатории поможет разработать более эффективные штаммы для производства продуктов питания и сельского хозяйства, а также применить новые технологии для генетической селекции растений. Это важный шаг в развитии биотехнологий в России.

Университетский ректор Михаил Федорук подчеркнул, что сотрудничество с индустрией усилит научное образование и позволит студентам заниматься практическими задачами. Академик Алексей Кочетов подчеркнул важность партнёрства с ответственной компанией, которая готова вкладывать в развитие технологий и совместно обсуждать будущие направления работы.