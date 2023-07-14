В России появится институт квантовых технологий

«МИСиС» решил создать отдельную структуру — Институт физики и квантовой инженерии, который будет заниматься подготовкой специалистов в области квантовой инженерии. Об этом сообщил первый проректор университета, Сергей Салихов, на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Салихов подчеркнул, что это естественное развитие университета, начиная от физико-химического факультета до кафедры теоретической физики Алексея Абрикосова и нового Института физики и квантовой инженерии.

На первых этапах институт будет небольшим, в нем будут обучаться около 400 студентов в ближайшие несколько лет. Создание института планируется в текущем году или в начале следующего, сообщил первый проректор.

«МИСиС» активно занимается подготовкой кадров и проведением исследований в области квантовых технологий. Университет является базой для Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Квантовые коммуникации» и Научно-образовательного центра квантовой инженерии.