В России появится карта электрозаправочных станций для владельцев электромобилей

”Интерактивная карта появится в рамках платформы Автодата к 2023 году. Приложение станет бесплатным и будет доступно каждому, у кого есть электромобиль. Открыв его, водитель сможет точно рассчитать свою поездку с учетом наличия электрозаправок на своем маршруте. Приложение также подскажет примерное время зарядки”, — рассказал Федосеев.

При этом он также отметил, что новое приложение окажется полезным в принципе для всех владельцев "зеленого" транспорта, так как на карте будет отображаться и информация о том, где поблизости можно найти стоянку для велосипедов и самокатов. В будущем в приложении может появиться и информация о оо местоположении газовых автозаправок.