В России появится карта изменений грунта на Ямале

В России появится карта изменений грунта на ЯмалеКоторая будет динамически обновляться
Российские учёные разработают динамически изменяемую карту грунта на Ямале
На Ямале разрабатывают особую «мерзлотную карту,» которая будет меняться со временем. Этот проект даёт доступ к данным о состоянии мерзлоты не только на 2023 год, но и на протяжении следующих 50 лет. Эту информацию будут собирать специализированные датчики, установленные на территории региона.
Эта карта будет полезной для учёных, образовательных учреждений и строительных компаний, а также будет доступна для всех, кто интересуется данными о состоянии мерзлоты. Она обеспечит оперативный доступ к информации о мерзлоте и характеристиках грунтов.
Ямал является местом активного исследования изменений климата. Работы по изучению мерзлоты и мониторингу климата в регионе продолжаются, и эта «мерзлотная карта» станет важным инструментом в этой работе. Создание этой карты является частью национального проекта «Наука и университеты.»