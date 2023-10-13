В России появится карта изменений грунта на Ямале

На Ямале разрабатывают особую «мерзлотную карту,» которая будет меняться со временем. Этот проект даёт доступ к данным о состоянии мерзлоты не только на 2023 год, но и на протяжении следующих 50 лет. Эту информацию будут собирать специализированные датчики, установленные на территории региона.

Эта карта будет полезной для учёных, образовательных учреждений и строительных компаний, а также будет доступна для всех, кто интересуется данными о состоянии мерзлоты. Она обеспечит оперативный доступ к информации о мерзлоте и характеристиках грунтов.

Ямал является местом активного исследования изменений климата. Работы по изучению мерзлоты и мониторингу климата в регионе продолжаются, и эта «мерзлотная карта» станет важным инструментом в этой работе. Создание этой карты является частью национального проекта «Наука и университеты.»