В России появится хлеб из белка насекомых

По словам эксперта, хлебобулочные изделия и мясо с использованием подобного белка должны появиться в России в течение ближайших десяти лет. РИА новости сообщают, что первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов.

Зюзин уточнил, что белок насекомых может оказаться очень полезным для организма. Так, например, он заявил, что этот тип белка известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В связи с этим его употреблением никого не удивишь в Китае, Таиланде, Индии и Мексике.