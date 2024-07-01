В России появится китайский аналог ботокса

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость прав на этот препарат в 4-9 млн рублей. При этом продажи «Лантокса» в России прогнозируются на уровне 2-3 млрд рублей в год.

Отметим, что «Лантокс» достаточно давно присутствует на российском рынке, но из-за ряда недостатков он не занимал значительную долю.

С января 2024 года российские аптеки заработали 104.4 млн рублей на продаже 11.5 тыс упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Это на 123% больше по сравнению с прошлым годом.

Одним из самых известных таких средств является «Ботокс», который производит компания Allergan, принадлежащая американской Abbvie.

Два года назад Allergan прекратила поставки «Ботокса» в Россию.