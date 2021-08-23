В России появится комплекс для отслеживания морской обстановки в Арктике

Комплекс «Стратегия» разрабатывается для анализа текущей морской обстановки, а тажке для информационной поддержки средств дальнего обнаружения. С помощью системы в дальнейшем планируется контроль и регулирование судопотоков в морях и средней океанской зоне. А учитывая, что комплекс можно устанавливать на автономную мобильную платформу, его можно применять даже в условиях Арктики. Как отметил Юрий Аношко, генеральный директор концерна «РТИ Системы», разработчика комплекса, «поставив программно-аналитический комплекс на мобильную платформу, мы многократно увеличиваем сферы применения «Стратегии». Комплекс может быть использован в том числе и в труднодоступных местах российского арктического побережья. Мобильный вариант комплекса уже прошел предварительные испытания в полевых условиях".

Отмечается, что комплекс «Стратегия» предназначен для анализа текущей картины судоходства и выявления возможных опасностей движения. Комплекс также предполагает двусторонний информационный обмен для актуализации обстановки.