В России появится лаборатория систем ЧПУ

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) открывает новую лабораторию мехатронных систем числового программного управления (ЧПУ). Здесь студенты, преподаватели и учёные будут исследовать, разрабатывать и тестировать различные автоматизированные мехатронные системы, как сообщается в пресс-релизе университета.

На механообрабатывающих предприятиях, занимающихся производством деталей и компонентов, используются системы ЧПУ иностранного производства. Специалисты ТОГУ отмечают, что доступ к обслуживанию и модернизации таких систем в условиях санкций ограничен, что может затруднить их ремонт при неисправностях. Университет поставил задачу разработать системы ЧПУ на базе отечественных программно-аппаратных комплексов с применением современных научно-технических достижений.

Учёные планируют улучшить существующие системы ЧПУ для обеспечения их бесперебойной работы на промышленных предприятиях Дальнего Востока. Это позволит не только повысить качество производства, но и конкурентоспособность продукции по сравнению с зарубежными аналогами. Проект создания лаборатории получил поддержку от Министерства науки и высшего образования РФ.

Евгений Шеленок, руководитель лаборатории, отметил, что основной задачей является разработка новых решений для замены импортных компонентов систем ЧПУ отечественными аналогами, что сделает возможным эффективное функционирование оборудования на производстве.