В России появится лекарство от редкой болезни позвоночника

Инновационные решения в области генетических технологий могут быстрее появиться на рынке благодаря индустриальному партнёрству. Об этом сообщил Валерий Фальков, министр образования и науки России, после заседания рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетики и биоэтики. Заседание прошло в R&D-центре биотехнологической компании BIOCAD.

Основное обсуждение касалось привлечения индустриальных партнёров для клинических исследований инновационных лекарств в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы. Также поднимались этические аспекты и вопросы регулирования деятельности независимых этических комитетов.

Министр подчеркнул, что развитие генетических технологий важно для научного и экономического прогресса. Эта область влияет на экономику, науку и обеспечивает безопасность лекарств. Поддержка исследований помогает в борьбе с тяжёлыми заболеваниями и созданию инновационных лекарств.

Павел Яковлев, заместитель генерального директора BIOCAD, поделился опытом сотрудничества компании с медицинским университетом имени Пирогова. Их совместная работа привела к созданию инновационного препарата для борьбы с болезнью Бехтерева. Этот опыт подчеркнул эффективность взаимодействия академической науки и бизнеса.

BIOCAD — компания, занимающаяся созданием лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний. Компания стремится к разработке новых лекарств с использованием генетических технологий.