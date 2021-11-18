В России появится магазин без касс и продавцов

Первая такая точка откроет свои двери для покупателей на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити». По подсчётам экспертов, её стоимость, с учётом компактной площади, превысит 12–15 млн рублей.

Но они также напомнили о важности того, что автономная точка не требует расходов на персонал, а значит позволяет надеяться на «привлекательную экономику».

Напомним, что пионером в сфере магазинов без продавцов и касс стала Amazon, представив платформу Amazon Go в 2018 году. После этого целый ряд отечественных компаний пытались повторить такой формат. В том числе Metro представила сеть «Фасоль», а «Азбука Вкуса» запустила такой же магазин в «Москва-Сити», но сейчас проект приостановлен.