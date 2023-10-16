В России появится малогабаритная, но мощная снегоуборочная техника

Учёные из Саратовского государственного технического университета создали компактный снегоуборщик, который идеально подходит для уборки снега в ограниченных пространствах. Этот снегоуборщик может использоваться на дорогах, внутридомовых, дворах и производственных территориях. Благодаря своей небольшой размерности и маневренности, он устанавливается на мини-погрузчики и может применяться в условиях, где крупногабаритная техника не подходит.

Этот проект был создан совместно с компанией «Спецдортехника». Авторами этой технологии стали Сергей Иванов и Владислав Щербак из Саратовского государственного технического университета. Эта идея возникла из потребности дорожных и коммунальных служб в подобном оборудовании.

Снегоуборщик оснащён шнековым питателем, ротором, сменным ножом и регулируемым отбрасывающим жёлобом. Во время работы он захватывает и измельчает снег, а затем выбрасывает его на расстояние до 15 метров. Этот снегоуборщик имеет мощный гидравлический двигатель, обеспечивающий высокую производительность и дальность очистки от снега. Эта инновация поможет значительно упростить задачу уборки снега в ограниченных пространствах.