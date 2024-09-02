В России появится новая отечественная марка электромобилей

Госкорпорация «Росатом» зарегистрировала новую автомобильную марку Voyt, под которой планируют выпускать семейство электрокаров. Ранее в компании уже делали заявления о разработке унифицированной линейки электромобилей и даже представили модель рамного шасси с макетом электрического фургона.

Специалисты «Росатома» также создали полноразмерный макет кроссовера Voyt, над дизайном которого работал известный дизайнер Роман Войт. Однако широкой публике этот кроссовер ещё не показывали, — его впервые продемонстрировали только в феврале на Дне открытых дверей в московском университете МИСИС.

На данный момент нет информации о технических характеристиках будущих электромобилей Voyt. Но уже сейчас многие ждут подробностей о новинках, которые могут изменить рынок электрокаров в России.