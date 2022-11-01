В России появится новая платёжная система для перевода денег за рубеж

21:20, 01 ноября 2022
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В России появится новая платёжная система для перевода денег за рубежБанк России зарегистрировал оператора системы
Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию «Инкахран». Эта организация в статусе акционерного общества будет выступать оператором новой платёжной системы.
Это платёжная система получит название «Астрасенд». Сервис будет обеспечивать денежные переводы внутри России и за рубеж, но в какие именно страны, пока не известно.
Сообщается, что валютой «Астрасенд» будут рубль и доллар.