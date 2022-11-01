Наука и технологии
21:20, 01 ноября 2022
1 мин.

В России появится новая платёжная система для перевода денег за рубеж

Банк России зарегистрировал оператора системы

Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию «Инкахран». Эта организация в статусе акционерного общества будет выступать оператором новой платёжной системы.

В России появится новая платёжная система для перевода денег за рубеж

Это платёжная система получит название «Астрасенд». Сервис будет обеспечивать денежные переводы внутри России и за рубеж, но в какие именно страны, пока не известно.

Сообщается, что валютой «Астрасенд» будут рубль и доллар.

Новости партнеров
Новости партнеров