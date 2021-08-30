В России появится новый закон для контроля алгоритмов соцсетей

Наука и технологии
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В России появится новый закон для контроля алгоритмов соцсетейСудя по всему, коснуться он должен будет даже YouTube
В Москве, в Парке Горького, проходит форум «Российская креативная неделя 2021». В рамках мероприятия депутат Антон Горелкин «анонсировал» новый законопроект о контроле алгоритмов социальных сетей.
Речь идёт о регулировании рекомендательных алгоритмов, которые лежат в основе множества популярных проектов: YouTube, ВКонтакте, TikTok и т.д.
Горелкин отметил, что очень часто встречаются случаи, когда ребёнок смотрит безопасный контент, например, с распаковкой киндер-сюрпризов, «а потом автовоспроизведение – и он видит уже экстремистское видео», пишет ТАСС.
По мнению чиновника, необходимо создать инструмент, который позволит отключать рекомендательные алгоритмы. При этом контроль должен быть общественным.
На данный момент соответствующий законопроект находится в разработке. Но уже осенью его планируется представить в Госдуме.