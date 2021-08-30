В России появится новый закон для контроля алгоритмов соцсетей

Речь идёт о регулировании рекомендательных алгоритмов, которые лежат в основе множества популярных проектов: YouTube, ВКонтакте, TikTok и т.д.

Горелкин отметил, что очень часто встречаются случаи, когда ребёнок смотрит безопасный контент, например, с распаковкой киндер-сюрпризов, «а потом автовоспроизведение – и он видит уже экстремистское видео», пишет ТАСС.

По мнению чиновника, необходимо создать инструмент, который позволит отключать рекомендательные алгоритмы. При этом контроль должен быть общественным.

На данный момент соответствующий законопроект находится в разработке. Но уже осенью его планируется представить в Госдуме.