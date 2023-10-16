В России появится обсерватория для изучения вселенной в УФ спектре

Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируют запустить в 2029 году. Эта информация была представлена в ходе конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» научным руководителем Института астрономии РАН, Борисом Шустовым. Важно отметить, что в настоящее время нет серьёзных технологических проблем, которые могли бы задержать этот проект.

В апреле было объявлено, что запуск обсерватории «Спектр-УФ» планируется после 2028 года. Этот проект — международный, призванный исследовать Вселенную в ультрафиолетовой области электромагнитного спектра, которая не доступна для наблюдений с Земли. Основной организацией, занимающейся этим проектом, является Институт астрономии РАН (ИНАСАН).

Конференция «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» посвящена астрономическим исследованиям в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Она проводится под патронажем Российской академии наук, которая отмечает своё 300-летие.