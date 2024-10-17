В России появится оплата для iPhone, работающая по... Bluetooth

На форуме Finopolis — 2024. Национальная система платёжных карт (НСПК) представила прототип новой технологии под названием «Волна». Это решение позволит пользователям iOS оплачивать покупки, просто прикладывая свой смартфон к платёжному терминалу. В пресс-службе НСПК отметили, что теперь безконтактные платежи будут доступны не только на Android, но и на устройствах Apple.

Разработчики уверены, что «Волна» сделает оплату ещё удобнее. Платежи можно будет проводить без интернета, если использовать новые терминалы, которые поддерживают Bluetooth. По словам представителей НСПК, технология также позволит расплачиваться на большем расстоянии от терминала, чем это возможно с NFC.

С марта 2022 года российские пользователи iOS остались без бесконтактной оплаты, когда Apple отключила сервис Apple Pay. Также с этого времени Google Pay больше не работает на Android, но пользователи этой системы все ещё могут пользоваться другими платёжными сервисами, поддерживающими NFC. Эта технология позволяет беспроводную передачу данных между устройствами, оснащёнными соответствующими чипами.