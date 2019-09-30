В России появится оплата ЖКУ и прочих услуг на кассах магазинов

Если верить данным источников РБК, то подобный сервис может быть запущен уже осенью 2019 года, при этом один из них отдельно добавил, что сроки все же могут быть сдвинуты. На данный момент сам Сбербанк никак не прокомментировал появившиеся слухи, а в Центробанке России, на момент публикации новости, ответа на запрос со стороны издания vc.ru не дали.

Также инсайдеры рассказали, что новый сервис будет доступен только клиентам банка, а в перечень услуг, которые можно оплатить, войдут лишь те, что уже имеются в мобильном приложением “Сбербанк Онлайн”. Другие данные гласят о том, что прием платежей будет проходить в тех же магазинах, в которых уже выдают наличные владельцам карт Сбербанка.