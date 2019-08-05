В России появится первый робот-продавец

“За последний год поток трудовых мигрантов поставил новый рекорд. Больше всего в Россию едут из Армении, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии. Прибывающие не всегда в совершенстве владеют русским языком, так согласно нашему исследованию, до 10% клиентов не могут объясниться с продавцом. Именно это и подтолкнуло нас к идее оснастить робота переводчиком, включающим в себя языки ближнего зарубежья. Интенсивное развитие технологий позволяет усовершенствовать и упростить трудоемкие процессы во всех сферах, в том числе и в ритейле”, — комментирует внедрение робота-помощника управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.