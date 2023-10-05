В России появится приложение социального рейтинга

Учёные из Российского государственного социального университета (РГСУ), разрабатывают новую систему социального рейтинга для россиян, которая будет оценивать различные аспекты их жизни. Эта система называется «Мы», и она использует вероятностные и статистические модели для формирования рейтинга. Это позволит определить социальный статус и уровень каждого человека.

Этот проект был запущен более года назад, и в нем участвовали студенты и преподаватели РГСУ. Они собирали информацию от участников исследования. Систему «Мы» предлагается использовать органам власти и общественным организациям для оказания социальной поддержки населению. Она поможет определить, кому нужна помощь больше всего.

Рейтинг будет состоять из двух компонентов: социального статуса и социального уровня. Например, оценка может выглядеть как 47-29. Социальный статус отражает достижения человека, а социальный уровень — оценку его перспектив с точки зрения государства. Система предлагает привязывать этот рейтинг к личным данным граждан, таким как СНИЛС, ИНН и другие.

Система социального рейтинга вызывает определённые вопросы и сравнивается с аналогичной системой, используемой в Китае. В Китае люди с низким рейтингом сталкиваются с ограничениями в получении кредитов и доступе к некоторым услугам. Однако в России система «Мы» все ещё находится на этапе разработки и тестирования.