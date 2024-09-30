В России появится реестр нейросетевых изобретений и произведений искусств

В России планируется создать отдельный реестр для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил представитель Минэкономразвития, реестр заработает после 5 января 2025 года в рамках нового закона об экспериментальных правовых режимах. Это нововведение поможет защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы с использованием ИИ, отметил Владимир Волошин, директор департамента цифрового развития и экономики данных.

На данный момент продукты, созданные с помощью ИИ, не могут быть защищены законодательством, так как автором признается только человек. Константин Суворов, партнёр юридической фирмы, указал на серую зону, в которой находится вопрос об авторстве ИИ. По его словам, уникальность и творческий вклад человека остаются основными критериями, определяющими, может ли результат интеллектуальной деятельности быть охраняемым.

Согласно Волошину, компании и ведомства, участвующие в экспериментальных правовых режимах, смогут добавлять записи в новый реестр. Этот реестр не заменит существующую регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренную Гражданским кодексом, но упростит учёт всех новых решений, включая те, что связаны с ИИ. Сергей Афанасьев добавил, что инициатива поможет проверить, насколько актуальна проблема защиты прав на произведения, созданные с помощью ИИ, и предоставит участникам возможность заявить на них права.