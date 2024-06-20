В России появится сервис для проведения онлайн-занятий с репетитором

VK готовится запустить новый сервис под названием VK Tutoria для организации образовательных занятий между репетиторами и учениками. Согласно информации из источников, новая платформа будет интегрировать основные функции, такие как «доски» для совместной работы, календарь, заметки и облачное хранилище, используемые в сервисах Mail.ru. Она также включит функции «VK Мессенджера» и «VK Звонков» и будет ориентирована на репетиторов, учащихся, их родителей, а также на тренеров и психологов.

Пользователи смогут организовывать уроки, контролировать своё расписание, обмениваться файлами домашних заданий и поддерживать связь с учениками и их родителями. В настоящее время сервис находится на стадии тестирования сотрудниками компании, и его запуск ожидается в ближайшее время.

Вложения в проект оцениваются различными источниками в сумму до 300 млн рублей. Монетизация платформы будет осуществляться через подписочную модель. Среди аналогов сервиса VK Tutoria упоминают Google Classroom и платформу ProgressMe, которые также популярны среди пользователей в России и за рубежом.

Эксперты рынка обозначают создание подобных платформ как естественное развитие сферы образовательных технологий. Они отмечают, что на фоне растущей стоимости привлечения клиентов и дефицита преподавателей, такие сервисы представляют собой компромиссный формат, объединяющий потребителей и поставщиков образовательного контента.