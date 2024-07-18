В России появится сервис знакомств с проверкой долгов у собеседника

Программисты из Мурманска представили новое приложение для знакомств под названием «Спутник», которое обещает революционизировать эту отрасль. Основной особенностью сервиса станет обязательная связь учётной записи пользователя с внешними базами данных, такими как «Проверка.Онлайн» и другими легальными источниками. Новый подход включает в себя слепой метод подбора, основанный на общих интересах, образе жизни, прошлых отношениях и состоянии здоровья, отражаемых в анонимных анкетах.

Пользователи должны будут загрузить приложение или запустить его в браузере, пройти анонимное анкетирование и дополнительное интервью, включающее видеосозвон с администрацией. Соответствие интересов определяется алгоритмом, только потом происходит обмен фото и видео. Вся информация шифруется и остаётся внутри приложения, не отображаясь на сторонних платформах, что считается мерой защиты данных.

Однако инициатива вызвала разнообразные мнения. Эксперты высказывают опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных пользователей, указывая на потенциальные риски использования чувствительной информации в таких сервисах.