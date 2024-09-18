В России появится система подтверждения знаний ИТ-специалистов

Правительство России собирается запустить в следующем году новую информсистему для подтверждения навыков разработчиков программного обеспечения в рамках нацпроекта «Экономика данных». По словам авторов проекта, система будет полезна не только IT-компаниям, но и образовательным учреждениям, а также профильным ассоциациям. Она обеспечит актуальную информацию о кадрах в отрасли и поможет работодателям быстрее находить специалистов на открытые вакансии.

По информации источников, новая система сертификации будет доступна не только для регуляторов и компаний, но и для самих разработчиков. Это значит, что сотрудники смогут оперативно подтверждать свои навыки, а HR-отделы будут быстрее заполнять вакансии.

В документе указаны меры по развитию кадрового потенциала в IT-сфере, включая образование и трудоустройство специалистов. На текущий момент в проекте заложены расходы в размере 41,3 миллиарда рублей из бюджета и 630 миллионов рублей из внебюджетных источников. Ожидается, что система заработает в 2025 году и на первом этапе сможет помочь более 20 тысячам IT-специалистов, а к 2030 году это число вырастет до 250 тысяч.