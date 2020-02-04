В России появится специальный центр для диагностики коронавируса

По словам специалистов, люди, которые несмотря на здоровое состояние, потенциально находятся в зоне риска в связи с контактом с инфицированными пациентами, смогут провести какое-то время под профессиональным присмотром со стороны врачей.

Напомним, что на сегодняшний день случаи заражения новейшим коронавирусом уже были зафиксированы за пределами Китая, в том числе в США и Европе. Также коронавирус был обнаружен и на территории России — в Забайкалье и Тюменской области.