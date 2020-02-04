Наука и технологии
Сегодня 13:06
В России появится специальный центр для диагностики коронавируса
Пока только в Москве
На официальном сайте столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом появилась информация о том, что жители Москвы смогут пройти полноценное обследование на коронавирус после контактов с инфекционными больными. Для этого будет открыт специальное обсервационное пространство на базе центра для реабилитации инвалидов “Царицыно”.
По словам специалистов, люди, которые несмотря на здоровое состояние, потенциально находятся в зоне риска в связи с контактом с инфицированными пациентами, смогут провести какое-то время под профессиональным присмотром со стороны врачей.
Напомним, что на сегодняшний день случаи заражения новейшим коронавирусом уже были зафиксированы за пределами Китая, в том числе в США и Европе. Также коронавирус был обнаружен и на территории России — в Забайкалье и Тюменской области.